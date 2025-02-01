Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що Збройні сили США завдали авіаударів по бойовиках «Ісламської держави» (ІДІЛ) в Сомалі. Про це повідомило агентство Bloomberg в суботу, 1 лютого.

«Сьогодні вранці я віддав наказ завдати точних авіаударів по високопоставленому планувальнику атак ІДІЛ та інших терористах, яких він завербував і очолював у Сомалі. Ці вбивці, яких ми знайшли в печерах, де вони переховувалися, загрожували Сполученим Штатам і нашим союзникам», – написав Трамп у власній соцмережі Truth Social.

Американський президент зазначив, що внаслідок ударів було вбито багато терористів та зруйновано печери, де ті переховувались. Зі слів Трампа, удари не завдали жодної шкоди цивільному населенню.

Дональд Трамп не уточнив, чи внаслідок авіаудару був вбитий неназваний організатор ІДІЛ. Рада національної безпеки Білого дому відмовилася ідентифікувати ціль.

Міністр оборони США Піт Хегсет заявив, що ця операція відбулась в горах Голіс.

Додамо, осередок ІДІЛ в Сомалі виник у 2015 році як відгалуження від терористичного угрупування «Аль-Шабаб», східноафриканської ланки «Аль-Каїди». За даними Міжнародної кризової групи, кількість бойовиків «Ісламської держави» в країні становить близько сотні осіб. Найбільш активні терористи в Пунтленді, зокрема в горах Галгали, де вони створили схованки й тренувальні табори. Очолює рух Абдул Кадір Мумін.

CBS News з посиланням на американських військових пише, що осередки ІДІЛ отримують все більше вказівок від керівництва угруповання, зокрема, як викрадати громадян західних країн з метою отримання викупу, як вдосконалити військову тактику, переховуватись від безпілотників і як конструювати власні малі дрони.

Як повідомляв ZAXID.NET, 19 грудня американські війська завдали авіаудару по сирійській провінції Дейр-ез-Зор. Внаслідок атаки загинули двоє бойовиків «Ісламської держави» (ІДІЛ), у тому числі лідер угрупування Абу Юсіфа на прізвисько Махмуд.