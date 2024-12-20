США ліквідували двох терористів «Ісламської держави»

Центральне командування США [CENTCOM] заявило, що американські військові завдали успішного удару по сирійській провінції Дейр-ез-Зор. Внаслідок атаки ліквідували двох бойовиків «Ісламської держави» [ІДІЛ], у тому числі лідера угрупування Абу Юсіфа на прізвисько Махмуд.

У Центкомі зазначили, що 19 грудня сили США завдали удару по території, яка раніше контролювалась режимом Башара Асада та росіянами. Також наголошується, що авіаудар – частина зобов’язань США та партнерів зменшити спроможність терористів планувати та організовувати атаки на цивільне населення та американських військових.

«Сполучені Штати, працюючи з союзниками та партнерами в регіоні, не дозволять ІДІЛ скористатися поточною ситуацією в Сирії та відновитися», – заявив командувач CENTCOM, генерал Майкл Ерік Курілла.

За даними генерала США, ІДІЛ планує визволити 8 тис. бойовиків, які наразі ув’язнені у Сирії. Майкл Ерік Курілла наголосив, що США разом з партнерами атакуватимуть лідерів та бойовиків, зокрема тих, хто намагається проводити операції за межами Сирії.

Нагадаємо, 27 листопада, ісламістські бойовики ХТШ, які протистоять підтримуваному Росією та Іраном режиму президента Башара Асада, розпочали наступальну операцію. Під час операції антиурядовим угрупуванням вдалося повернути під контроль Алеппо, Хама, а також столицю Сирії Дамаск. Вже 11 грудня сирійська опозиція заявила, що взяла під контроль місто Дейр-ез-Зор. Сирійська урядова армія контролювала місто з 2017 по 2024 рік.