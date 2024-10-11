У Києві СБУ затримала терориста «ІДІЛ», який перебував у розшуку з 2017 року

Служба безпеки України затримала у Києві учасника терористичної організації «Ісламська держава», який з 2017 року перебував у міжнародному розшуку. Про це у п’ятницю, 11 жовтня, повідомили у пресслужбі СБУ.

Зазначається, що затриманий – громадянин однієї з неназваних країн Центральної Азії. Раніше, перебуваючи тривалий час на Близькому Сході, займався переправленням терористів «ІДІЛ» на територію Сирії.

Чоловік приїхав до України ще до початку повномасштабного вторгнення, використавши для цього чужий закордонний паспорт. Вже перебуваючи у Києві він намагався налагодити канал незаконної легалізації вихідців з країн з підвищеним терористичним ризиком.

«Після прибуття в Україну зловмисник намагався переховуватися від правосуддя, постійно змінював номери мобільних телефонів та адреси орендованих квартир у різних містах нашої держави», – йдеться у повідомленні.

Втім, Служба безпеки встановила його місце перебування та затримала в орендованому помешканні. Україна планує екстрадувати затриманого до країни походження. Зазначається, що ця неназвана країна оголосила терориста у міжнародний розшук у 2017 році. Наразі затриманий перебуває під вартою, згідно з процедурою екстрадиційного арешту.

Довідково. «Ісламська держава» – терористична мілітаристська організація, яка прагне створити теократичний халіфат. Він заснований на екстремістській ідеології, що заперечує право на життя людей інших вірувань та переконань, пише Deutsche Welle.