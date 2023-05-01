Національна розвідувальна організація Туреччини ліквідувала у Сирії ватажка ІДІЛ Абу Хусейна аль-Кураші. Про це повідомив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

Операція була здійснена Національною розвідувальною організацією Туреччини на початку цих вихідних у Джиндіресі, місті на півночі Сирії, приблизно за сім кілометрів від турецького кордону.

«Наша Національна розвідувальна організація протягом тривалого часу стежила за так званим лідером ІД Абу Хусейном аль-Кураші. Ця людина була нейтралізована вчора під час операції, проведеної нашою Національною розвідувальною організацією в Сирії», – заявив Ердоган.

Абу Хусейн аль-Кураші став четвертим лідером ІД ліквідованим за короткий час. У листопаді 2022 року він очолив терористичну організацію після смерті свого попередника – іракця Абу аль-Хасана аль-Хашемі аль-Кураші, також убитого. Про нового лідера ІДІЛ було відомо небагато, його фото не оприлюднювалося.