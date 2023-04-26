В Афганістані таліби ліквідували одного з ватажків терористичної «Ісламської держави», який організував теракт в аеропорту у Кабулі під час евакуації. Про це повідомляє BBC.

Офіційні чиновники США кажуть, що терориста вбили кілька тижнів тому, але їм знадобився час, щоб підтвердити цю інформацію. Імʼя вбитого не повідомляють. Наразі у США також не знають, чи це була спеціальна операція талібів, чи терориста вбили під час збройних сутичок між «Талібаном» та ІД.

Ліквідований терорист організував теракт 26 серпня 2021 року. Біля воріт аеропорту в Кабулі, де на евакуацію очікували тисячі афганців, пролунали два вибухи. Відповідальність взяли на себе бойовики «Ісламської держави Хорасан» (ІД-Х) – регіональної філії «Ісламської держави», яка діє в Афганістані та Пакистані. Жертвами вибуху стали понад понад 170 людей, 13 з яких – американські військові.

Нагадаємо, що і «Талібан», і «Ісламська держава» – це терористичні організації. Втім, у 2021 році, після виведення військ США, таліби захопили владу в Афганістані. Тоді уряд Афганістану здався без бою, очікуючи на прибуття загонів «Талібану» до столиці країни – Кабула. Колишній президент Ашраф Гані замість того, щоб вирушити до Катару для нового раунду переговорів із представниками «Талібану», – втік до Оману.