У Сирії військові Сполучених Штатів ліквідували одного з лідерів терористичного угруповання «Ісламська держава» Халіда Ейдд Ахмад аль-Джабурі. Про це 4 квітня повідомило Центральне командування США.

Лідер «Ісламської держави» загинув від удару безпілотника. Цивільні не постраждали. У Центральному командуванні США також зазначили, що смерть аль-Джабурі тимчасово порушить здатність організації планувати зовнішні атаки. Пояснюється, що Халід Ейдд Ахмад аль-Джабурі відповідав за планування атак «Ісламської держави» у Європі та розробив структуру керівництва угруповання.

Нагадаємо, у жовтні минулого року Сили спеціальних операцій США завдали два великі удари по «Ісламській державі» на півночі Сирії. Внаслідок цього вбили трьох високопоставлених бойовиків, які відповідали за озброєння та вербування бійців, а також планування нападів.

Вже на початку року у Нідерландах арештували 37-річного сирійського біженця, якого звинувачують у скоєнні воєнних злочинів як співробітника «служби безпеки» терористичної організації «Ісламська держава». Спеціальна група поліції з розслідування воєнних злочинів отримала інформацію про те, що 37-річний сирієць відігравав провідну роль у службі безпеки ІДІЛ з 2015 по 2018 рік. Крім цього, він працював у «Фронті ан-Нусра» – колишньому крилі терористичної організації «Аль-Каїда» в Сирії.