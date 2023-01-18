У Нідерландах арештували 37-річного сирійського біженця, якого звинувачують у скоєнні воєнних злочинів як співробітника «служби безпеки» терористичної організації «Ісламська держава».

Як повідомляє Reuters, 17 січня національна прокуратура Нідерландів у вівторок оголосила про арешт біженця з Сирії, якого підозрюють у роботі на ІДІЛ. Зазначається, що у 2019 році він попросив притулку в Нідерландах.

Спеціальна група поліції з розслідування воєнних злочинів отримала інформацію про те, що 37-річний сирієць відігравав провідну роль у службі безпеки ІДІЛ з 2015 по 2018 рік. Крім цього, він працював у «Фронті ан-Нусра» – колишньому крилі терористичної організації «Аль-Каїда» в Сирії.

Зазначимо, що в Нідерланди вже не вперше арештовує підозрюваних у зв'язку із війною в Сирії. У 2022 році суд визнав двох сирійських братів винними в тому, що вони обіймали керівні посади у «Фронті ан-Нусра» з 2011 по 2014 роки.

«Ісламська держава» – невизнана ісламістська терористична держава і міжнародна терористична, мілітаристська група напрямку джихадизму.