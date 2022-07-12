В Сирії ліквідовано одного з лідерів ісламської держави ІДІЛ Махера аль-Агаля. Його знешкодили за допомогою авіаудару за допомогою безпілотника поблизу міста Аллепо на північному заході Сирії. Також поранення отримав його соратник. Про це у вівторок, 12 липня, з посиланням на декількох американських чиновників і командування США повідомило агентство Reuters.

«Центральне командування США повідомило, що лідер "Ісламської держави" Махер аль-Агал був убитий ударом безпілотника на північному заході Сирії, також сильно поранений його колишній соратник», – зазначено у повідомленні.

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Зазначено, що «операцію було ретельно сплановано, щоб забезпечити її успішне виконання». Попередньо відомо, що жертв серед цивільного населення немає.

У Пентагоні зазначили зазначили, що внаслідок удару також поранено близького соратника ватажка бойовиків. Махер аль-Агаль був одним із п'яти лідерів ІДІЛу і керівником цієї організації у Сирії. За словами американських військових, аль-Агаль був «відповідальний за агресивні спроби розвитку мережі ІДІЛ за межами Іраку та Сирії».

«Усунення цих лідерів ІДІЛ порушить здатність терористичної організації продовжувати планувати змови та вчиняти атаки», — сказав речник Центрального командування США Джо Буччіно.

Американські військові ліквідували Махера аль-Агаля за день до запланованого візиту президента США Джо Байдена на Близький Схід, де він відвідає лідерів Ізраїлю, Палестини та Саудівської Аравії.

«Ісламська держава» – невизнана ісламістська терористична держава і міжнародна терористична, мілітаристська група напрямку джихадизму. До слова, попередній очільник організації, Абу Ібрагім аль-Гашемі аль-Кураші, був ліквідований в Сирії на початку цього року.