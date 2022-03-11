Російська Федерація наймає бійців ІДІЛу для участі у війні в Україні. Про це повідомив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк.

За словами Подоляка, Росія планує застосувати в війні в Україні «сирійський сценарій». Офіційні особи РФ, зокрема військовий міністр Сєргєй Шойгу, заявили про терміновий рекрутинг 16 тисяч бійців ІДІЛу для використання проти мирних громадян України.

Міноборони Росії, своєю чергою, повідомило, що близько 16 тисяч бойовиків, які їдуть воювати в Україну – це «добровольці».

Раніше повідомлялось, що через масові втрати військових в Україні, Росія наймає сирійських бойовиків та «вагнерівців». Окрім того, зараз у Росії проходить мобілізація під виглядом військових навчань.

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