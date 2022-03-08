Росія проводить приховану мобілізацію в країні під виглядом навчань та планує відправити в Україну до тисячі бойовиків приватної компанії «Ліга» («вагнерівців»). Таким чином РФ планує компенсувати втрати у війні з Україною, повідомляє Міноборони.

За інформацією Міноборони, через масові втрати у війні з Україною Росія здійснює приховану мобілізацію під виглядом навчальних зборів.

«Також, з метою припинення відтоку особового складу, військовим керівництвом ЗС РФ прийнято рішення про заборону розривання контрактів на проходження військової служби», – вказано у повідомленні Міноборони.

Також є інформація, що метою посилення угруповання військ на напрямку Києва росіяни планують перекинути до тисячі бойовиків зі складу приватної військової компанії «Ліга» (колишня ПВК «Вагнер»).

«В порушення вимог Міжнародного гуманітарного права окупанти продовжують утримувати цивільне населення як заручників, пошкоджують цивільні будинки, грабують місцевих жителів, здійснюють диверсії на об’єктах цивільної інфраструктури, розміщують озброєння і військову техніку в густонаселених кварталах населених пунктів, викрадають автомобільну техніку та ведуть бойові дії у цивільному одязі», – наголошують в Міноборони України.

Нагадаємо, що кілька днів тому повідомлялось, що Путін готує до війни в Україні військовослужбовців запасу РФ. Втім згодом президент Росії публічно заперечив цю інформацію.

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