Путін готує до війни в Україні військовослужбовців запасу РФ
Суспільство — Наталія Шутка, 0 0
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Росія готується залучити до війни в Україні військовослужбовців запасу збройних сил РФ. Відповідний документ оприлюднив російський бізнесмен Михайло Ходорковський.
«Війна прийшла в Москву», – написав Михайло Ходорковський у п'ятницю, 4 березня, у Facebook.
Наказ про підготовку військовослужбовців запасу РФ (фото Михайла Ходорковського)
Наказом, датованим 24 січня цього року, доручено провести звірку документів росіян, які перебувають у запасі збройних сил РФ, для цього військовозобов’язані мають з’явитися до мобілізаційних відділів. Термін виконання наказу до 20 квітня.
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