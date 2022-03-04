Росія готується залучити до війни в Україні військовослужбовців запасу збройних сил РФ. Відповідний документ оприлюднив російський бізнесмен Михайло Ходорковський.

«Війна прийшла в Москву», – написав Михайло Ходорковський у п'ятницю, 4 березня, у Facebook.

Наказ про підготовку військовослужбовців запасу РФ (фото Михайла Ходорковського)

Наказом, датованим 24 січня цього року, доручено провести звірку документів росіян, які перебувають у запасі збройних сил РФ, для цього військовозобов’язані мають з’явитися до мобілізаційних відділів. Термін виконання наказу до 20 квітня.

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