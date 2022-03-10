55-річний полонений розповів, що йому пообіцяли 2 тис. доларів за доставку російським військовим боєприпасів

Росія залучає приватні охоронні фірми до війни з Україною. Про це повідомив один із полонених під час допиту слідчим СБУ.

На відео допиту, яке зранку четверга, 10 березня, оприлюднило СБУ, росіянин зізнається, що за 2 тис. доларів США пішов працювати в охоронну фірму в Ростові. Його найняли доставляти вантаж, інформацію про який тримали в таємниці.

Пізніше виявилося, що завдання 55-річного охоронця – доставити два КаМАЗи боєприпасів для бомбардування житлових районів Харкова. Українські військові вщент розгромили цю ворожу колону. Росіянин, якого допитало СБУ, отримав поранення, але вижив.

«Він зрозумів, що ніхто не збирався розраховуватися з «добровільними смертниками» з «охоронного агентства». Їх послали на вірну смерть», – вказано у повідомлення СБУ.

Раніше повідомлялось, що через масові втрати військових в Україні, Росія наймає сирійських бойовиків та «вагнерівців». Окрім того, зараз у Росії проходить мобілізація під виглядом військових навчань.

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