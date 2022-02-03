Американські спецслужбовці вбили Абу Ібрагім аль-Гашемі аль-Кураші під час нічної операції в селі Атмех

Американські військові ліквідували у Сирії лідера терористичної організації «Ісламська держава» Абу Ібрагім аль-Гашемі аль-Кураші. Про це йдеться у заяві президента США Джо Байдена, опублікованій 3 лютого.

Байден зазначив, що за його вказівкою американські військові провелу спецоперацію на на північному заході Сирії під час якої і ліквідували Абу Ібрагіма аль-Гашемі аль-Кураші, який очолював «Ісламську державу» з 2019 року. Після виконаного завдання усі американці благополучно повернулися з операції.

Що відомо про спецоперацію?

За даними Associated Press, лідера «ІД» вбили під час нічної операції в селі Атмех у провінції Ідліб. Американські спецслужбовці приземлилися на гелікоптерах та атакували будинок, де перебував Абу Ібрагім аль-Гашемі аль-Кураші. Сама будівля частково зруйнована.

В результаті рейду загинули 13 людей, зокрема жінки та діти, повідомляє CNN. Співрозмовники у адміністрації Байдена розповіли журналістам, що більшість цивільних загинули від вибуху бомби у будівлі. Один із високопоставлених чиновників розповів, що «на початку операції терорист підірвав вибухівку, яка вбила його та членів його родини, включаючи жінок та дітей».

Це був наймасштабніший рейд США в Сирії з часів операції 2019 року, під час якої було вбито лідера «Ісламської держави» Абу Бакра аль-Багдаді, пише CNN. Зазначимо, що аль-Багдаді був одним із найбільш розшукуваних терористів світу і очолював «ІД» з 2010 року.