Правоохоронці провели 11 обшуків, оскільки ісламісти розосередилися по окремих адресах у різних районах Києва

Служба безпеки України повідомила, що ліквідувала у Києві осередок міжнародної терористичної організації «Ісламська держава». До складу осередку входило 12 осіб, зокрема п’ятеро громадян Росії, інформує прес-служба СБУ.

Як розповіли у відомстві, осередком керував Цезаря Тохосашвілі, він же Аль-Бара Шишані, якого затримали у Києві у листопаді 2019 року та передали Грузії у травні 2020 року.

В СБУ стверджують, що затримані члени осередку перебувають у розшуку за злочини у різних країнах світу та причетні до фінансування «ІД». Вони активно переписувалися з іншими бойовиками, які перебувають у Сирії і беруть участь у боях.

Правоохоронці провели 11 обшуків, оскільки ісламісти розосередилися по окремих адресах у різних районах міста. У місцях їх знаходження знайшли зброю та боєприпаси, підроблені документи та багато телефонів. Усе це надіслано на експертизу.

Відкрито кримінальне провадження за статтею про створення терористичної групи (ч. 1 ст. 258-3 КК). СБУ продовжує встановлювати спільників бойовиків.

Нагадаємо, що це вже не вперше осередок «Ісламської держави» виявляють в Україні. Зокрема у лютому цього року такий осередок бойовиків викрили у Київській області. Тоді СБУ затримала кількох бойовиків, у тому числі їх лідера.