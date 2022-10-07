Cили спецоперацій США висадилися з гелікоптерів на північному сході Сирії та вбили Раккана Вахіда аль-Шаммарі

Сили спеціальних операцій США завдали два великі удари по «Ісламській державі» на півночі Сирії. Внаслідок цього вбили трьох високопоставлених бойовиків, які відповідали за озброєння та вербування бійців, а також планування нападів. Про це пише The New York Times.

Американські атаки розпочалися 6 жовтня, коли сили спецоперацій висадилися з гелікоптерів на північному сході Сирії та вбили Раккана Вахіда аль-Шаммарі. За даними Пентагону, він сприяв контрабанді зброї та бойовиків для підтримки операцій ІДІЛ. Рейд відбувся всього за кілька кілометрів від сирійського аеродрому, де базуються російські війська.

Через кілька годин американський безпілотник завдав удару на півночі країни, внаслідок чого були вбиті заступник лідера «Ісламської держави» в Сирії та людина, відповідальна за справи ув'язнених угруповання.

Як зазначає NYT, ці атаки завдали «Ісламській державі» найсильнішого удару після рейду у лютому на північному заході Сирії, який призвів до смерті головного лідера терористичного угруповання Абу Ібрагіма аль-Гашемі аль-Кураші.

За даними Associated Press, лідера «ІД» вбили під час нічної операції в селі Атмех у провінції Ідліб. Американські спецслужбовці приземлилися на гелікоптерах та атакували будинок, де перебував Абу Ібрагім аль-Гашемі аль-Кураші. Сама будівля частково зруйнована.