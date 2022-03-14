Українські ЗС збили вже 77 російських літаків, лише деяким пілотам вдалося катапультувати та вижити

Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило черговий список російських військових, які виконують злочинні накази свого вищого керівництва і вбивають мирних українців. Цього разу – список військовослужбовців 43-го окремого морського штурмового авіаційного полку (в/ч 59882) м. Саки, що в Криму.

«Деяким пілотам цієї військової частини пощастило більше, їх збили й вони потрапили в український полон. Більшості не пощастить! Ви або загинете від рук українських військових, або від неможливості катапультуватись (пам’ятаємо про хитрого особіста)», – повідомили в ГУР.

Нагадаємо, українські військові взяли в полон пілотів російського літака-винищувача СУ-30. Вони розповіли, що служать в авіачастині м. Саки (Крим) і займалися повітряною розвідкою над морем. Згодом з'ясувалося, що батьки одного з них живуть в Україні.

Список російських військових за посиланням. У переліку наведені особисті дані льотчиків, військові звання, дати народження і навіть номери телефони чи посилання на сторінки в соцмережах.

Раніше ГУР оприлюднило список військовослужбовців 727-го окремого батальйону морської піхоти (військова частина 20264) м. Астрахань, 117 окремого транспортного авіаційного полку (військова частина 45097, м. Омськ). Центр оборонних стратегій отримав імена 120 тис. російських військових, які воюють на території України.

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