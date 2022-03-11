Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило черговий список російських військових, які здійснюють на території України злочинні накази свого керівництва.

11 березня ГУР опублікувало список військовослужбовців 727-го окремого батальйону морської піхоти (військова частина 20264) м. Астрахань, які вчиняють військові злочини проти мирного населення України.

Прізвища, військові знання та особисті дані російських військових можна прочитати за посиланням.

Нагадаємо, раніше ГУР оприлюднило список військовослужбовців 117 окремого транспортного авіаційного полку (військова частина 45097, місто Омськ). Центр оборонних стратегій отримав імена 120 тис. російських військових, які воюють на території України. Також відомі імена російських пілотів, які бомбардують Україну.

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