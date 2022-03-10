Оприлюднено список військовослужбовців 117 окремого транспортного авіаційного полку РФ, які воюють в Україні

Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило список військовослужбовців 117 окремого транспортного авіаційного полку (військова частина 45097, місто Омськ), які беруть участь у війні проти України.

У четвер, 10 березня, у ГУР МОУ повідомили, що українській розвідці вдалося здобути список із 1070 російських військових – їх особисті дані, звання. Ці військові несуть службу у 117-му окремому військово-транспортному авіаційному полку РФ, що доставляє зброю та боєприпаси для вбивства мирних жителів України.

«Гарантуємо, що вони сповна відчують гнів українського народу. Обіцяємо, жоден злочин не залишиться безкарним», – заявили в українській розвідці.

Переглянути список можна за посиланням.

Раніше Центр оборонних стратегій отримав імена 120 тис. російських військових, які воюють на території України. Також відомі імена російських пілотів, які бомбардують Україну.

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