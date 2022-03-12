Бригада забезпечує бойову готовність російської армії, доставляє зброю, техніку, пальне

Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило черговий список російських військових, які здійснюють злочинні накази свого керівництва і військові злочини на території України.

12 березня ГУР опублікувало список військовослужбовців 78 окремої бригади МТО (військова частина 11384) м. Будьоновськ.

У переліку – понад 1500 військових із вказанням особистих даних, військового звання та дати призову на службу. Його можна переглянути за посиланням.

Нагадаємо, раніше ГУР оприлюднило список військовослужбовців 727-го окремого батальйону морської піхоти (військова частина 20264) м. Астрахань, 117 окремого транспортного авіаційного полку (військова частина 45097, м. Омськ). Центр оборонних стратегій отримав імена 120 тис. російських військових, які воюють на території України. Також відомі імена російських пілотів, які бомбардують Україну.

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