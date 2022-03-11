Алєксєя Головєнского збили на винищувачі, коли він займався морською розвідкою

Один із затриманих в полон російських пілотів виявився сином жінки, яка живе в м. Кременчук на Полтавщині. Його мама записала відео, на якому вибачилася за дії сина.

Нагадаємо, 5 березня, українські військові збили біля Миколаєва російський літак-винищувач СУ-30, двох пілотів взяли у полон. Командир Алєксєй Головєнскій та штурман Алєксєй Козлов розповіли, що служать в авіачастині м. Саки (Крим), над Україною займалися морською розвідкою.

Як з’ясувалося, мама капітана літака Алєксєя Головєнского живе в Україні – місті Кременчук на Полтавщині. Вона дізналася про сина з новин.

На відео, яке оприлюднила СБУ, жінка дивується, як син міг виконати злочинні накази командування російської армії, і просить вибачення в українців.

«Мене захлиснув біль і сором за свого сина. Ми неодноразово чули в Кременчуці виття сирен, і мені важко зрозуміти, як можна виконувати наказ командира бомбардувати Україну. Прошу пробачення перед українським народом, що не змогла виховати нормальну достойну людину», – сказала Єлєна Головєнская.

На прес-конференції полонених російських льотчиків 11 березня Алєксєй Головєнскій підтвердив, що має родичів на Полтавщині.

«Батько доглядав за дідом, бабою, а після їхньої смерті планував продати дім і переїхати до мене. Але після початку воєнної операції в нас забрали всі засоби зв’язку і я не знаю, де батьки перебувають зараз. Більше того родичі моєї жінки живуть на Харківщині», – пояснив Алєксєй Головєнскій.

Із затриманим пілотом слідчі та контррозвідники СБУ проводять слідчі дії.

Раніше українські військові оприлюднили відео допиту Алєксєя Головєнского, під час якого він зізнається, що займався розвідкою над Чорним морем.

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