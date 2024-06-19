Звільнені з полону військовослужбовиці Алла Сенченко (зліва) і Людмила Кравчук (справа)

У середу, 19 червня, члени виконавчого комітету Луцької міської ради ухвалили рішення про виділення однокімнатних квартир двом звільненим із російського полону військовослужбовицям – Аллі Сенченко та Людмилі Кравчук.

Як повідомили на сайті міськради, йдеться про житло без ремонту в одній з новобудов на вулиці Зоряній у Луцьку. Площа квартир – 41,3 м2 і 40,8 м2.

«Декілька років тому міська рада уклала інвестиційну угоду із забудовником “Луцьксантехмонтаж №536”, який передав квартири новобудови на вулиці Зоряній у комунальну власність. Саме їх і отримали військовослужбовиці, тому з бюджета міста додаткових коштів не виділяли. У четвер, 20 червня, плануємо передати жінкам ключі», – розповів ZAXID.NET міський голова Луцька Ігор Поліщук.

Посадовець зазначив, що Алла Сенченко та Людмила Кравчук – наразі єдині жінки-військовослужбовиці з Луцької громади, яких звільнили з російського полону, тому саме їм і вирішили подарувати житло.

«Якщо у нас в подальшому будуть вільні квартири, ми їх виділимо і іншим ветеранам війни, а до тих пір пропонуємо скористатися програмою придбання житла 50/50. Тобто, 50% від суми виділяє міська рада, а 50% покриває покупець. Нерухомість може бути придбана як на первинному, так і на вторинному ринку, відповідно до вимог програми», – додав Ігор Поліщук.

Нагадаємо, держприкордонниця з Луцька Людмила Кравчук потрапила у полон на понад шість місяців із заводу Ілліча в Маріуполі. Її утримували в колонії Оленівки на території «ДНР», у Таганрогу, Білгородській та Курській областях Росії.

17 жовтня Людмилу повернули за обміном разом зі 107 жінками – військовослужбовцями та цивільними. Нині Людмила Кравчук продовжує службу в прикордонній службі.

49-річна військовослужбовиця Алла Сенченко у війську із 2018 року, виконувала бойові завдання в зоні ООС. У перший день повномасштабного вторгнення РФ в Україну жінка знову пішла у військо. У травні 2022 року під час оборони Лимана на Донеччині потрапила у полон, двох її побратимів російські військові розстріляли.

У полоні жінка була вісім місяців та 11 днів, додому повернулася 4 лютого 2023 року під час чергового обміну. Наразі Алла Сенченко служить у терцентрі комплектування і соцпідтримки на Волині.