У суботу, 27 липня, у Львові відбулася акція на підтримку полонених та зниклих безвісти українських військових 24-ї ОМБр ім. Короля Данила «Не мовчи, полон вбиває. Важливий кожен голос». Влаштували її рідні захисників.

Учасники акції зібралися біля пам’ятника Тарасу Шевченку. Вони принесли із собою плакати із зображеннями своїх полонених та зниклих безвісти рідних, а також із надписами: «Світ – не мовчи», «Не мовчи – полон вбиває», «Їм потрібна не жалість, їм потрібен тил».

Рідні кажуть, що влаштовують такі акції регулярно, щоб привернути увагу людей, влади та світу, однак щоразу їх відвідують все менше людей.

Серед учасниць мітингу Тамара Макарик, дружина зниклого безвісти Ореста Макарика. Жінка розповідає, що зв’язок із чоловіком, бійцем 24-ї ОМБр, втратила ще наприкінці червня 2022 року. Жінка зазначає, що чоловік воював на найгарячішому напрямку фронту – східному.

«На сьогодні мені про долю мого чоловіка нічого не відомо. Я не знаю, чи він у полоні, я не знаю, можливо, він вважається загиблим. Цей статус безвісти зниклого, він є найважчий, напевно. Для тих, хто живе із цим. Це насправді дуже болить, і коли тебе твоя семирічна дитина запитує, які є шанси на те, у відсотках, що тато повернеться… А в мене немає відповіді на це питання. Ми хочемо привернути увагу до 24-ї бригади, бо за три обміни підряд був звільнений тільки один військовополений з нашої бригади, – розповіла дружина зниклого безвісти Ореста Макарика Тамара.

Вже понад два роки вважається безвіти зниклим і чоловік Наталії Процик.

«Наші хлопці в полоні і ми не знаємо, якими вони повернуться. Ми бачимо, якими наші хлопці повертаються, їм дуже довго потрібна реабілітація, у них немає всіх органів. Мій чоловік вважається безвісти зниклим. Останній зв’язок з ним був 26 березня 2022 року. Ніякої офіційної інформації стосовно нього немає. Моя дитина питає, де тато... В нас є виставка зниклих безвісти у Львові, син йде туди і знає, що там є його тато. Мені треба якнайшвидше знайти чоловіка, усім це потрібно, –розповіла Наталя Процик.

Рідні полонених та зниклих безвісти українських військових 24-ї ОМБр ім. Короля Данила кажуть, що виходитимуть на акції допоки не повернуть всіх захисників. Цифру не розголошують, щоб про неї не довідався ворог.