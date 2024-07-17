Юрій Кузьмич перебував у полоні майже рік

У середу, 17 липня, під час чергового обміну військовополоненими з російського полону повернувся 21-річний захисник зі Львівщини Юрій Кузьмич. Про це повідомив очільник Львівщини Максим Козицький.

«Маємо радісну новину. Серед тих, хто сьогодні повернувся з полону додому, є наш захисник із Яворова Юрій Кузьмич. Воїн 2002 року народження», – написав Максим Козицький.

Очільник Львівщини також опублікував відео, на якому захисних телефонує рідним. Він говорить, що вже перебуває у Сумській області, далі його повезуть до лікарні на обстеження, адже має проблеми зі здоров’ям, у полоні його били по ребрах і він не може нормально дихати.

Юрій Кузьмич служив у 63-ій окремій механізованій бригаді. Перебував у полоні майже рік, з 21 липня 2023 року.

Нагадаємо, у середу, 17 липня, між Україною та Росією відбувся обмін військовополоненими. З російського полону вдалося повернути 95 захисників України. Як повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, цього разу всі звільнені – чоловіки. До України повернули 88 рядових та сержантів та семеро офіцерів. Серед них 49 військових ЗСУ, 21 нацгвардієць, 10 військових моряків, семеро з Сил територіальної оборони, п’ятеро прикордонників, двоє з Державної спеціальної служби транспорту і один оборонець із добровольчого формування територіальної громади. Повернуті до України захисники воювали на донецькому, луганському, запорізькому, херсонському та харківському напрямку. Зокрема, 13 військових – оборонці «Азовсталі».