Ветеран Павло Якімчук заявив про конфлікт з правоохоронницею на тлі незаконного паркування авто на місці для людей з інвалідністю

Поліція Київської області звільнила співробітницю, яка розпочала конфлікт та образила ветерана війни Павла Якімчука, назвавши його «конченим інвалідом», після того, як той зробив зауваження щодо паркування автомобіля. Також правоохоронці ініціювали притягнення до відповідальності чоловіка поліцейської, який припаркував авто на місці для машин людей з інвалідністю, повідомили у пресслужбі Київської області у середу, 28 серпня.

14 серпня уродженець Львова та ветеран російсько-української війни Павло Якімчук повідомив на своїй сторінці у Facebook про конфлікт з поліцейською на паркувальній зоні гіпермаркету «Епіцентр». Ветеран розповів, що зробив зауваження водію авто, який припаркувався на місці для людей з інвалідністю, не маючи відповідної наліпки, на що відреагувала його дружина – співробітниця поліції, яка розпочала конфлікт із ним, запитавши, «а що, в "Епіцентр" тільки інваліди приїжджають?». Павло Якімчук додав, що в ході суперечки жінка назвала його «конченим інвалідом», знаючи, що він має статус людини з інвалідністю.

У Нацполіції відреагували на конфлікт та повідомили, що встановлять обставини події та «ухвалять рішення відповідно до чинного законодавства». Проте до 21 серпня у пресслужбі поліції не розпочали розслідування, на що відреагував омбудсмен Дмитро Лубінець.

Уповноважений з прав людини закликав правоохоронців провести розслідування конфлікту та притягнути поліцейську до відповідальності. Він зазначив, що подібні конфлікти негативно впливають на репутацію правоохоронців. Через два тижні після конфлікту, 28 серпня, у пресслужбі поліції Київської області врешті-решт повідомили, що провели службове розслідування та звільнили співробітницю, яка образила Якімчука.

«За результатами перевірки працівники Управління головної інспекції поліції Київщини застосували до поліцейської дисциплінарне стягнення у вигляді звільнення з посади», – повідомили у поліції.

Крім того, правоохоронці зібрали необхідні матеріали про порушення з боку водія автомобіля – чоловіка правоохоронниці, який припаркував авто на місці для людей з інвалідністю. Наразі готується притягнення його до відповідальності відповідно до ч. 6 ст. 122 КУпАП (зупинка чи стоянка транспортних засобів на місцях, на яких дозволено зупинку чи стоянку лише транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю). Чоловіку загрожує штраф до 1700 грн.