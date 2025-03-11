Затриманій загрожує до 10 років позбавлення волі

У Миколаєві співробітники Служби безпеки України та Нацполіції затримали 19-річну дівчину за спробу влаштувати теракт біля обласного управління. За даними слідчих, затримана діяла на замовлення російських спецслужб. Про це у вівторок, 11 березня, повідомили у пресслужбі СБУ.

Слідчі встановили, що росіяни завербували дівчину до співпраці через один з Telegram-каналів. За завданням окупантів вона мала залишити саморобну вибухівку, до якої під’єднала мобільний телефон для дистанційної активації, біля будівлі Нацполіції. Щоб пристрій не привертав уваги, дівчина замотала його у пакет.

Встановлено, що росіяни планували дистанційно підірвати вибухівку разом з затриманою. Проте поліцейські та співробітники СБУ викрили задум окупантів та затримали дівчину, коли вона на таксі прибула до пункту спланованого теракту.

«Під час обшуків на місці події у затриманої вилучено вибухівку із запалювальною сумішшю і два мобільні телефони. Один із гаджетів окупанти планували використати для віддаленої детонації, інший – для звʼязку із фігуранткою», – йдеться у повідомленні.

Затримані оголосили підозру у незакінченому замаху на вчинення терористичного акту (ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу України). Підозрюваній загрожує до 10 років позбавлення волі. Наразі суд обрав для неї запобіжний захід у вигляді перебування під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, 14 лютого, біля закладу харчування вибухнув невідомий предмет. Внаслідок детонації загинули троє військових демінерів.