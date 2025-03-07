Підозрювану затримали, коли вона прямувала до локації спланованого теракту

Правоохоронці викрили 42-річну жительку Вінниці, яка на замовлення російських спецслужб готувала теракт біля будівлі Рівненського ТЦК і СП. За державну зраду жінці загрожує довічне увʼязнення. Про це повідомила 7 березня пресслужба Служби безпеки України.

За даними слідства, 42-річна вінничанка шукала швидких заробітків у Telegram-каналах. Саме там вона познайомилася з представником російських спецслужб, який запропонував за грошову винагороду занести пакунок із вибухівкою до Рівненського територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

28 лютого жінка приїхала до Рівного та обстежила приміщення РТЦК і СП, а 1 березня забрала в обумовленому саморобний вибуховий пристрій, привела його в бойову готовність і намагалася доставити до будівлі.

«Активувати вибухівку мав представник спецслужб РФ дзвінком на мобільний телефон, який був приєднаний до пристрою. Як свідчить наявна інформація, вибухом також планували ліквідувати терористку, як зайвого свідка», – зазначають правоохоронці.

Слідчі повідомили затриманій про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводженні з вибуховими речовинами).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.