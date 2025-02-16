Внаслідок вибуху у Миколаєві загинули троє військових

Внаслідок вибуху біля кафе у Миколаєві, який стався 14 лютого, загинули троє військових Центру протимінної діяльності. Про це ввечері суботи, 15 лютого, повідомили у пресслужбі Ukrainian Demining Services.

«Жахливий теракт в Миколаєві забрав життя Вадима, Олени та Євгена. Наші колеги –військовослужбовці Центру протимінної діяльності. Вони віддали своє життя, виконуючи обов’язок перед Батьківщиною, захищаючи Україну від смертельної загрози мін і бруду війни. Молоді. Світлі. Добрі. Гарні. Україна втратила справжніх героїв – мужніх воїнів і вірних захисників. Їхні імена навічно закарбуються в нашій пам’яті», – йдеться у повідомленні Ukrainian Demining Services.

Військові, які загинули внаслідок вибуху біля кафе

Як повідомляв ZAXID.NET, 14 лютого, біля закладу харчування вибухнув невідомий предмет. Тоді поліція повідомила, що внаслідок детонації загинули двоє людей, ще восьмеро – отримали травми.

Згодом у мережі почало поширили відео, на якому видно що вибухівку до кафе, біля якого стояла група людей у військовій формі, принесла жінка, яка також загинула внаслідок вибуху. У Telegram-канал поширили фейк, що таким чином загибла нібито хотіла помститися працівникам ТЦК та СП за мобілізацію її сина. Однак, у Центрі протидії дезінформації спростували це повідомлення. Там зазначили, що загибла не мала дітей призовного віку. Встановлено, що у жінки залишились сини 2001 та 2011 років народження. Старший син не є військовослужбовцем.

У коментарі «Суспільному» речниця управління СБУ в Миколаївській області Яна Конопелько розповіла, вибух біля кафе розслідують як терористичний акт (ч. 3 статті 258 ККУ).