У Миколаєві біля кафе вибухнув невідомий предмет

У Миколаєві вдень п’ятниці, 14 лютого, біля закладу харчування вибухнув невідомий предмет. Внаслідок детонації загинули двоє людей. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції Миколаївської області.

Вибух пролунав близько 14:00 на вулиці Пограничній біля одного з закладів харчування.

«Внаслідок вибуху загинуло двоє людей. За попередньою інформацією, ще вісім осіб отримали поранення», – йдеться у повідомленні.

Який саме предмет спричинив вибух правоохоронці наразі встановлюють. На місці події працюють слідчі, криміналісти, вибухотехніки, співробітники СБУ, рятувальники та медики.

Водночас місцевий сайт новин, з посиланням на джерела у ДБР, повідомив, що біля кафе здетонувала вибухівка, яка лежала в авто саперів.

«За попередніми даними, в автомобілі розмінувальників, який був припаркований поряд з кафе, здетонувала вибухівка, яку вони вилучили під час робіт з розмінування», – йдеться у повідомленні.

Проте, зазначають журналісти, наразі невідомо чому вибухонебезпечний предмет транспортували містом.

Вибухи в Україні

Від початку лютого в Україні сталась хвиля терактів. Зокрема, 1 лютого, у приміщенні Територіального центру комплектування та соціальної підтримки в Рівному стався вибух. Внаслідок детонації загинув чоловік, який приніс вибухівку до будівлі. Відомо, що теракт влаштували на замовлення російських спецслужб.

Наступного дня, 2 лютого, у Павлограді на Дніпропетровщині пролунав вибух поблизу будівлі районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, внаслідок якого один з чоловіків отримав травми.

Вже 5 лютого у Камʼянці-Подільському також стався вибух біля Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Внаслідок вибуху підривник загинув, ще четверо людей – отримали травми.

12 лютого вибух пролунав на проспекті Свободи в Ужгороді. Невідомі заклали вибухову суміш всередину труби на подвірʼї багатоквартирного будинку. Внаслідок детонації ніхто не постраждав.