На місці події тривають слідчі дії

Вранці у середу, 12 лютого, на проспекті Свободи в Ужгороді пролунав вибух. Невідомі заклали вибухову суміш всередину труби на подвірʼї багатоквартирного будинку. Обійшлося без постраждалих, причетних до вибуху встановлюють.

Як розповіли у поліції Закарпатської області, повідомлення про вибух на лінію «102» надійшло близько 6:00 від мешканки багатоповерхівки.

«На місце негайно прибули співробітники поліції, які виявили пошкодження на вікнах та фасаді багатоквартирного будинку. Із залученням вибухотехнічної служби поліції вдалося встановити, що всередину металевої труби, розташованої на подвірʼї, було закладено вибухову суміш», – зазначили правоохоронці.

Внаслідок вибуху ніхто не постраждав. На місці події тривають слідчі дії, причетних до вибуху встановлюють.