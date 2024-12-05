Пожежа сталася у піцерії «Crazy Rocky» на вулиці Капітульній

У четвер, 5 грудня, сталася пожежа у піцерії «Crazy Rocky» на вулиці Капітульній в Ужгороді. Намагаючись загасити вогонь, один з працівників закладу отримав опіки.

Як повідомили у Головному управлінні ДСНС України в Закарпатській області, на кухні піцерії спалахнула витяжка, на котру потрапила олія.

Вогонь знищив частину обладнання і пошкодив стіни на площі 10 м2

«При спробі самотужки ліквідувати полум’я отримав опіки один зі співробітників закладу. Для нього викликали бригаду екстреної медичної допомоги, яка транспортувала хлопця до Ужгородської міської лікарні. Після оброблення опіків його відпустили додому», – розповіли рятувальники.

Пожежу в «Crazy Rocky» загасили за годину. Вогонь знищив частину обладнання і пошкодив стіни на площі 10 м2.