СБУ затримала чоловіка, коли той закладав вибухівку в одному з ТЦК Кривого Рогу

Служба безпеки України затримала 26-річного львів'янина, якого завербувала російська ФСБ. Затриманий готував теракт у ТЦК у Кривому Розі. Пресслужба СБУ у вівторок, 25 березня, повідомила, що окупанти хотіли підірвати вибухівку і вбити свого ж агента.

«Терорист мав залишити замасковану вибухівку біля контрольно-пропускного пункту військового об’єкта. Окупанти планували підірвати її разом з агентом вранці в годину пік. У такий спосіб рашисти сподівалися вбити максимальну кількість громадян і одночасно ліквідувати свого поплічника як "зайвого свідка"», – розповіли в СБУ.

Виконавця теракту, 26-річного львів'янина, росіяни завербували, коли той шукав швидкого заробітку й моніторив вакансії у Telegram. Від окупантів чоловік отримав інструкцію, за якою він приїхав у Кривий Ріг та отримав локацію схрону, з якого забрав саморобний вибуховий пристрій.

Вибухівка, яку чоловік носив у рюкзаку. Фото СБУ

Затриманий приніс вибухівку в орендовану квартиру й доукомплектував її болтами та арматурою. Після цього він приєднав до пристрою телефон, яким планували дистанційно підірвати вибухівку.

Згодом чоловік обстежував територію біля ТЦК, де мав пролунати вибух. Зазначимо, що вибухівку він замаскував під вогнегасник. Росіяни постійно відстежували маршрут агента через віддалений доступ до камери його телефону.

Працівники СБУ у Дніпропетровській області завчасно викрили агента. Чоловіка затримали, коли той закладав вибухівку. Він отримав підозру за статтею про підготовку теракту (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 ККУ). Санкція статті передбачає 12 років в'язниці з конфіскацією майна. Наразі львів'янин перебуває під вартою.

Додамо, що СБУ закликає українців повідомляти про спроби вербування у чат-бот «Спали ФСБешника».