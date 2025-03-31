Затримання відбулося у Сихівському районі Львова

У Сихівському районі Львова затримали двох людей із вибухівкою. Про це «Суспільному» повідомили джерела у правоохоронних органах. Офіційних коментарів СБУ поки не оприлюднила.

Затримання відбулося ввечері понеділка, 31 березня. Затримали хлопця і дівчину, у них виявили вибухівку. Поліція та працівники Служби безпеки проводять слідчі дії.

Місцеві телеграм-канали оприлюднили фото, як патрульна машина перекрила проїзд, а поліцейські чергують на вулиці. Судячи з оприлюдненого фото, це територія біля Сихівської адміністрації на пр. Червоної Калини, де також працює районний відділ поліції.

Поліцейські перекрили заїзд (фото Сихів медіа)

Нагадаємо, росіяни масово вербують українських підлітків для терактів. Вони вчать їх збирати вибухівку, дають інструкції, куди її занести і підривають дистанційно разом з виконавцями. Так нещодавно в Івано-Франківську загинув 17-річний підліток. А 21 березня у Тернополі запобігли вчиненню теракту біля підрозділу поліції, який мала виконати 14-річна школярка.