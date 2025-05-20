Військова контррозвідка затримала на Харківщині 17-річного жителя Лозової

СБУ у вівторок, 20 травня, повідомила про затримання неповнолітнього російського агента, який вистежував локації Сил оборони у Харкові та Дніпрі.



Військова контррозвідка затримала на Харківщині 17-річного жителя Лозової, якого завербували російські спецслужби через Telegram. Щоб виконувати ворожі завдання, юнак їздив на рейсових автобусах по території східних областей та фіксував військові об’єкти на камеру телефону. Зокрема, під час однієї з розвідвилазок він зняв на відео військову колону, що їхала на передову.



Юнак використовував легенду про пошук найближчого відділення пошти, коли шукав місцевість біля будівлі українських військ. Після повернення додому він узагальнював зібрані дані і готував звіт російському куратору.



«За інформацією Служби безпеки, у разі отримання агентурних відомостей ворог планував використати їх для підготовки нових ударів по регіонах», – йдеться у повідомленні.



Військові контррозвідники СБУ затримали підлітка та вжили необхідних заходів, щоб убезпечити локації Сил оборони.



«На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру. Зловмисник – під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі», – додали у спецслужбі.

Нагадаємо, 19 травня у Києві співробітники Служби безпеки України затримали 17-річного хлопця, який планував підірвати будівлю ТЦК на замовлення російської спецслужби.