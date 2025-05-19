Хлопцю загрожує 12 років позбавлення волі

У Києві співробітники Служби безпеки України затримали 17-річного хлопця, який планував підірвати будівлю ТЦК на замовлення російської спецслужби. Про це у понеділок, 19 травня, повідомили у пресслужбі СБУ.

Затриманий хлопець перебував під домашнім арештом, оскільки раніше йому вже оголошували підозру у підпалі автомобілів військовослужбовців. Проте підліток знову зв’язався з куратором ФСБ та повідомив, що готовий виконати нові завдання.

Росіяни надали хлопцю координати схованки з саморобною вибухівкою, що виготовлена на основі пластиду. За завданням окупантів, підліток мав закласти цю вибухівку під стінами київського ТЦК, росіяни планували дистанційно підірвати вибуховий пристрій разом з неповнолітнім виконавцем.

Однак співробітники СБУ завчасно дізнались про плани російських спецслужб та затримали юнака дорогою до будівлі ТЦК. Хлопцю оголосили підозру у підготовці терористичного акту, що вчинена за попередньою змовою (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України). Також йому планують оголосити підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України). Наразі хлопець перебуває під вартою, йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у квітні СБУ повідомила про затримання у Києві звукорежисера відомої радіостанції, який готував теракти на замовлення російської спецслужби.