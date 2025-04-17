Затриманому росіянину загрожує до 12 років ув'язнення

Співробітники Служби безпеки України затримали звукорежисера відомої в Україні радіостанції, який працював на російську спецслужбу. Чоловік допомагав окупантам готувати теракти у центрі Києва. Про це у четвер, 17 квітня, повідомили у пресслужбі СБУ.

Затриманий – 47-річний громадянин Росії, який протягом 10 років проживав в Україні та працював у різних медіа, у тому числі й наближених до заборонених проросійських партій. Окупанти завербували чоловіка до співпраці наприкінці 2024 року. За завданням російської спецслужби затриманий готував теракти у центрі Києва. Для цього він шпигував авто, що припарковані біля адмінбудівель Сил оборони.

«У перервах між записами радіоефірів росіянин обходив центральні вулиці столиці та приховано фотографував позашляховики, які він вважав автомобілями українських військових. Для конспірації фігурант робив фотознімки приховано, вдаючи, що розмовляє телефоном, притиснувши його до вуха. Після збору інформації шпигун готував звіт для свого куратора, з яким спілкувався через месенджер», – йдеться у повідомленні СБУ.

Згодом російська спецслужба планувала дистанційно підірвати авто, які фотографував шпигун, заклавши туди саморобні вибухові пристрої.

Кіберфахівці СБУ викрили та затримали російського шпигуна, коли він проводив дорозвідку біля одного з оборонних відомств. У нього вилучили мобільний телефон, який він використовував для зв’язку з ФСБ та фотографування об’єктів.

Затриманому оголосили підозру у несанкціонованому поширенні інформації про розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України). Підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі та конфіскація майна. Наразі він перебуває під вартою.

Нагадаємо, 12 березня СБУ повідомила про затримання шістьох російських поплічників, які на замовлення окупантів підпалювали автомобілі військових, адмінбудівлі суду та об’єкти «Укрзалізниці». Зловмисники діяли у Черкаській та Київській областях.