Затриманим загрожує довічне ув'язнення

Служба безпеки України затримала шістьох російських поплічників, які на замовлення окупантів підпалювали автомобілі військових, адмінбудівлі суду та об’єкти «Укрзалізниці». Зловмисники діяли у Черкаській та Київській областях. Про це у середу, 12 березня, повідомили у пресслужбі СБУ.

У Черкаській області спецслужба затримала 25-річного чоловіка, який намагався спалити будівлю місцевого суду. Для цього він розбив скло на вхідних дверях держустанови, а потім залив усередину легкозаймисту суміш та підпалив її. Ще одного 25-річного зловмисника затримали за знищення релейної шафи та трансформаторної підстанції на залізничній лінії, якою курсують військові ешелони. Крім того, затриманий зробив схрон для зберігання 4 кг вибухових речовин, які планував використати для вчинення терактів, також на замовлення росіян.

У Печерському районі Києва СБУ затримала 32-річного монтажника приватної фірми та його знайомого, вони знищили військовий автомобіль. Слідчі встановили, що один з чоловіків здійснював підпал, а інший знімав на відео для звіту перед росіянами.

У Святошинському районі Києві правоохоронці затримали 24-річного чоловіка та його співмешканку. Вони спалили службове авто українського військового і намагалися знищити припаркований поруч вантажний автомобіль.

Всім затриманим СБУ оголосила підозри. Відповідно до вчинених злочинів, їм інкримінують диверсію, незаконне поводження з вибуховими речовинами, перешкоджання законній діяльності ЗСУ та умисне пошкодження майна шляхом підпалу. Підозрюваним загрожує довічне ув’язнення та конфіскація майна.

За даними слідчих, росіяни завербували виконавців злочинів через Telegram-канали з пошуку швидкого заробітку.

До слова, 12 березня пресслужба СБУ повідомила про викриття 30-річного жителя Старокостянтинова Хмельницької області, який на замовлення росіян шпигував за військовим аеродромом і готував теракт поблизу місцевого ТЦК.