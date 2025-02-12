Причетних до підпалу розшукують

Вночі 12 лютого у Калуші підпалили військовий автомобіль. Правоохоронці відкрили кримінальну справу за перешкоджання законній діяльності ЗСУ, паліїв розшукують.

Фотографіями пошкодженої вогнем автівки, припаркованої у дворі багатоквартирного будинку в Калуші, поділився учасник місцевої групи у Facebook Мечислав Майоха.

У поліції Івано-Франківської області повідомили ZAXID.NET, що наразі проводять слідчі дії. Правоохоронці відкрили провадження за ч.1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України – перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Причетних до підпалу розшукують.