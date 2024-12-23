Палієві загрожує до 10 років ув'язнення

Служба безпеки України затримала мешканця Івано-Франківська, який спалив машину військового в обмін на поповнення свого рахунку в онлайн казино. За скоєне прикарпатцю загрожує до 10 років тюрми.

Як повідомили в Управлінні СБУ в Івано-Франківській області 23 грудня, 36-річний франківець раніше притягався до адмінвідповідальності за дрібну крадіжку. Наприкінці серпня 2024 року він дізнався від свого приятеля про можливість заробити на підпалах військових автомобілів.

«За завданням куратора, з яким приятель спілкувався в популярному месенджері, зловмисники облили бензином та підпалили хетчбек захисного кольору в одному з дворів обласного центру. При цьому фігурант зняв на відео докази підпалу, щоб відправити їх замовнику», – інформують правоохоронці.

За знищення авто прикарпатець отримав у винагороду поповнення свого рахунку в онлайн казино на 5 тис. гривень. Палія разом з приятелем арештували. За умисне знищення чужого майна шляхом підпалу, їм загрожує до 10 років тюрми.