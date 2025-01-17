Вікно держустанови, яку у вересні 2024 року підпалював Владислав М.

Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської області визнав винним Владислава М. в умисному підпалі й ув'язнив його на 4,5 роки. Крім цього, обвинувачений має сплатити 13,5 тис. грн матеріальної шкоди. У вироку йдеться, що Владислав М. у вересні 2024 року підпалив вікна у будівлях, які належать Калуській міській раді та Калуському управлінню казначейської служби.

Згідно з матеріалами справи, Владислава М. призвали на військову службу у серпні 2024 року. Проте 14 вересня чоловік був у Калуші й після 22:00 прийшов до будівлі на вулиці Січинського, 7, облив розчинником дерев'яну раму вікна й підпалив. Через кілька днів, 18 вересня, у період з 22:00 до 23:00, Владислав М. прийшов до Січинського, 1, де розташоване Калуське управління державної казначейської служби. Він виламав металопластикове вікно на першому поверсі та потрапив всередину приміщення. Після цього Владислав М. облив вікно розчинником та підпалив запальничкою.

Під час судових засідань обвинувачений повністю визнав провину, розкаявся та просив суворо не карати. За словами Владислава М., у вересні 2024 року він мав проблеми з алкоголем. Обвинувачуваний запевняв, що підпалював вікна без корисливих мотивів. Він не зміг пояснити причини своїх дій і запевнив, що відшкодує всі збитки.

У вироку також йдеться, що обвинувачений самовільно залишив військову частину. Крім цього, Владислава М. неодноразово притягували до кримінальної відповідальності. Зокрема, у 2023 році Шевченківський райсуд Львова визнав його винним у шахрайстві. Також суди на Прикарпатті визнавали його винним у псевдомінуванні та крадіжках.

Суддя Володимир Онушканич визнав винним Владислава М. в умисному пошкодженні майна (ч. 2 ст. 194 ККУ) та ув'язнив на 4,5 роки. Обвинувачений має сплатити 13,5 тис. грн матеріальної шкоди. Крім цього, суд стягнув з Владислава М. майже 300 тис. грн судових експертиз. Вирок можна оскаржити в апеляції.