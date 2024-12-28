Затримананий 22-річний закарпатець, який підпалив автомобілі

Поліція Закарпаття затримала 22-річного мешканця Ужгородського району, який з вночі 28 грудня підпалив у Чопі автомобілі Mazda, Peugeot та KIA. Журналіст Віталій Глагола повідомив, що транспорт належить прикордонникам. Пресслужба поліції Закарпаття у суботу, 28 грудня, розповіла, що затриманий підпалив автомобілі через неприязнь до їхніх власників.

«Щоб встановити й затримати підозрюваного залучили працівників кримінальної поліції та громадського блоку. Зловмисника вдалося затримати за "гарячими слідами". Ним виявився 22-річний місцевий житель. Підозрюваний у скоєному зізнався та пояснив, що вчинив дані злочини через давні неприязні стосунки з власниками транспортних засобів», – повідомили у поліції.

Один зі спалених автомобілів. Фото з телеграм-каналу Віталія Глаголи

Правоохоронці опрацювали місця злочину та вилучили речові докази. Затриманий отримав підозри в умисному знищенні майна та перешкоджанні законній діяльності військових формувань (ч. 2 ст. 194 та ч. 1 ст. 114-1 ККУ). Підозрюваному загрожує до десяти років позбавлення волі.