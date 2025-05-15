Напад стався на вул. Городоцькій, 218

У четвер, 15 травня, на вул. Городоцькій у Львові невідомий нападник завдав удар ножем у живіт перехожому. Постраждалого госпіталізували у важкому стані.

Як розповіли ZAXID.NET у поліції Львівщини, інцидент стався близько 13:00 на вул. Городоцькій, 218. 51-річний чоловік отримав ножове поранення в живіт на вулиці. Перехожі завели постраждалого в аптеку D.S., яка поруч, та викликали швидку допомогу та поліцію.

Поліція з’ясовує обставини події. Також відомо, що інцидент стався неподалік будинку, де проживає постраждалий.

За інформацією Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, 51-річного місцевого мешканця з ножовим пораненням госпіталізували у важкому стані.