Патрульні затримали винуватця наступного дня після злочину

Залізничний районний суд Львова виніс вирок 31-річному львів’янину Юлію Павляку, який працює водієм одного з львівських підприємств. На початку вересня він штрикнув ножем перехожого на вулиці. Конфлікт стався, коли він з товаришем їхали в авто, а група молодих людей надто повільно переходила дорогу. Чоловікові присудили умовне покарання.

Як вказано в матеріалах справи, інцидент трапився 3 вересня цього року близько 23:20 на вул. Петлюри, 2а. Юлій Павляк разом зі своїм другом, який перебував на реабілітації після поранення на фронті, їхали на автомобілі додому в напрямку вул. Любінської. Коли під’їхали до пішохідного переходу, побачили групу молодих людей (кількох хлопців і дівчину), які, за словами обвинуваченого, дуже повільно, пританцьовуючи переходили дорогу. Водій автомобіля зробив їм зауваження, на яке молодики зреагували агресивно. Далі водій припаркував авто і конфлікт між сторонами продовжився вже на вулиці.

У судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав. За його словами, хлопці почали бити його товариша-військового, а він хотів його захистити і завдав одному з хлопців удару ножем у правий бік. У вчиненому Юлій Павляк розкаявся та повідомив, що бажає відшкодувати потерпілому шкоду, зокрема, витрати на лікування.

За висновками лікарів, постраждалий отримав проникаюче поранення грудної клітки, яке кваліфікується як важке, а також поранення попереку.

Суддя Сергій Колодяжний визнав Юлія Павляка винним в умисному тяжкому тілесному ушкодженні (ч. 1. ст. 121 ККУ). Вироком суду йому призначено покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі. Водночас його звільнили від основного покарання, встановивши іспитовий термін три роки. На вирок ще може бути подана апеляція.

Як повідомлялося, після інциденту обвинувачений та його товариш сіли в авто та поїхали з місця події. Згодом пасажира, який поранив ножем пішохода, затримали поліцейські. За попередніми даними поліції, нападник перебував у нетверезому стані, однак у вироку суду про це немає даних.