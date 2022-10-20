Росіяни готують підґрунтя для виправдання третього принизливого для них відступу за час війни

Російські війська створюють інформаційні умови для атаки під чужим прапором на Каховську гідроелектростанцію в Херсонській області, йдеться у зведенні американського Інституту вивчення війни (ISW). Окупанти можуть вважати, що прорив греблі міг би прикрити їхній відступ з правого берега Дніпра та запобігти або затримати просування України через річку.

18 жовтня командувач російськими загарбниками в Україні генерал армії Сєргєй Суровікін заявив, що має інформацію про те, що «Київ планує пробити греблю на ГЕС», а це, за його словами, «спричинить руйнівні повені в Херсонській області».

Окупаційний голова Херсона Володимир Сальдо повторив цю заяву й додав, що «українські війська мають намір вдарити по греблях вище за течією [Дніпра] від Херсона».

«Російська влада, ймовірно, використовує ці попередження про ймовірний український удар по Каховській ГЕС для встановлення інформаційних умов для того, щоб російські сили пошкодили греблю та звинуватили Україну в подальших збитках і втраті людей, використовуючи при цьому повені для прикриття власного відступу вглиб півдня Херсонської області», – зазначили аналітики ISW.

Кремль може спробувати використати таку атаку під чужим прапором, щоб затьмарити новини про третій принизливий відступ російських військ, цього разу із західної Херсонщини. Така атака також сприятиме фальшивій російській інформаційній операції, яка зображує Україну терористичною державою.

Напередодні стало відомо, що російські воєнні злочинці готують позиції для обстрілів окупованого ними ж Херсона.