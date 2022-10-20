На відео зафіксований момент вибуху поряд із російськими військовими снаряду

Управління стратегічних комунікацій ЗСУ у четвер, 20 жовтня, опублікувало відео з камери одного з російських солдатів, які потрапили під обстріл Сил оборони на Херсонському напрямку.

На оприлюднених кадрах видно, як окупанти відстрілюються від українських військових, намагаючись урятуватися від них втечею.

На відео також зафіксований момент вибуху поряд із російськими військовими снаряду, внаслідок чого двоє з них отримали осколкові поранення та були змушені повзти з поля бою, кидаючи своє спорядження.

Як інформував ZAXID.NET, міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки вважає, що російське військове командування серйозно розглядає відведення своїх сил із правого берега Херсона. Однак в умовах зруйнованих мостів це буде непростим завданням.