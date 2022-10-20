Президент закликав Європейську раду направити міжнародну спостережну місію на ГЕС

У четвер, 20 жовтня, президент Володимир Зеленський повідомив, що окупанти замінували дамбу й агрегати Каховської гідроелектростанції й планують здійснити теракт під чужим прапором. За його словами, якщо російські терористи підірвуть цю дамбу, то затопленими можуть бути понад 80 населених пунктів, включно з Херсоном. Постраждати можуть сотні тисяч людей. Він закликав направити міжнародну спостережну місію на Каховську ГЕС, щоби не допустити масштабної катастрофи.

«Росія свідомо створює підґрунтя для масштабної катастрофи на півдні України. Ми маємо інформацію, що російські терористи замінували дамбу й агрегати Каховської гідроелектростанції», – заявив Зеленський у зверненні до Європейської ради..

Він зазначив, що це один з великих енергообʼєктів. Дамба цієї ГЕС утримує обсяг близько 18 мільйонів кубічних метрів води. За його словами, якщо російські терористи підірвуть цю дамбу, то в зоні швидкого затоплення опиняться понад 80 населених пунктів, включно з Херсоном. Постраждати можуть сотні тисяч людей.

Він наголосив, що може бути зруйноване забезпечення водою значної частини півдня України. Цей російський теракт може залишити Запорізьку атомну станцію без води для охолодження, бо воду для ЗАЕС беруть саме з Каховського водосховища. Навіть робота каналу, який побудований для постачання води в Крим і про який періодично нібито «печуться» у Москві, буде повністю зруйнована.

«Загалом руйнівні екологічні, гуманітарні, техногенні наслідки одного цього російського теракту можуть стати такими, що його називатимуть історичною катастрофою», – заявив Зеленський.

Він також додав, що українських працівників викинули з Каховської станції, там залишилися лише росіяни.

«Вони повністю контролюють станцію. Треба негайно діяти, щоб Росія не мала змоги реалізувати цю катастрофу», – наголосив він і закликав направити міжнародну спостережну місію на Каховську ГЕС.

Він заявив, що Росія робить це, щоби влаштувати чергову операцію під фальшивим прапором – здійснити теракт і звинуватити в цьому Україну.

Радник голови Офісу президента Михайло Полодяк заявив, що окупанти хочуть підірвати дамбу Каховської ГЕС та затопити території, щоби зупинити контрнаступ ЗСУ та перекрити власний відступ.

Відео Офісу президента