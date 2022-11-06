Херсон і близько 10 населених пунктів області лишилися без світла та води, внаслідок того, що російські військові пошкодили високовольтну лінію електропередачі, повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

Чиновник повідомив, що росіяни вже «відзвітували» про теракт.

«Однак вони не уточнили, що теракт був здійснено ними ж. Свідчення очевидців це підтверджують. Терор та цинізм окупантів продовжується і нікуди не зникав. Страх перед ЗСУ штовхає їх на божевільні речі», – зауважив він.

Раніше абоненти російських мобільних операторів у Херсоні почали отримувати від окупантів повідомлення з попередженням про нібито підготовку Збройними Силами України масованого обстрілу міста. Також росіяни заявили про обстріл Каховської ГЕС, у якому звинуватили Україну. Утім, станція пошкоджень не зазнала, заявили російські пропагандисти.