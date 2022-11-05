Росія вчиняє відкритий геноцид і депортує дітей України до тимчасово окупованої території АР Крим

Російські окупанти вивезли вихованців з «Олешківського дитячого будинку-інтернату» Херсонської обласної ради до Клінічної психіатричної лікарні в Сімферопольському районі окупованого Криму. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

«Окупаційна влада Херсонщини продовжує порушувати Конвенцію ООН про права дитини та Женевську конвенцію про захист цивільного населення під час війни. Незаконний директор дитячого закладу вчиняє відкритий геноцид і депортує дітей України до тимчасово окупованої території АР Крим», – повідомив Лубінець у Telegram.

За словами омбудсмена, він «отримав перевірену інформацію» про чергове вивезення з херсонського інтернату дітей віком від 9 до 17 років. Він також опублікував частину відповідного «наказу».

«Наказ» про «евакуацію» вихованців «Олешківського дитячого будинку-інтернату» Херсонської області (фото Дмитра Лубінця)

Омбудсмен також заявив про звернення до правоохоронних органів за цим фактом для фіксації чергового злочину Росії.