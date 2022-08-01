Війну в Україні пропонують порівнювати з хрещенням Русі, а Владіміра Путіна – з князем Алєксандром Нєвським

Кремлівські ідеологи підготували для державних ЗМІ і провладних блогерів держави-терориста Росії методички про те, як потрібно висвітлювати повномасштабне військове вторгнення в Україну. У них, зокрема, кровопролитну безпідставну війну проти сусідньої держави пропонують порівнювати із Невською битвою і хрещенням Русі.

Як пише російське видання «Медуза», тези про те, що три ці події нібито дуже схожі за своєю суттю, містяться у двох методичках, підготовлених у липні адміністрацією президента Росії.

Уже традиційно звинувачуючи «колективний Захід» у провокуванні на вторгнення в Україну Кремль також вказує, що саме західні держави вже «майже тисячу років нападає на Росію», щоб розділити її та заволодіти ресурсами країни, а також знищити православну віру. Тут, можливо, вперше пояснюється, що таке «колективний Захід» і навіщо йому, з точки зору Кремля, руйнування Росії. За версією влади РФ, у різний час «колективним Заходом» були Тевтонський орден, Швеція, Річ Посполита, імперія Наполеона, Третій рейх і НАТО.

Проте, йдеться в методичці, атаки на Росію закінчуються «згуртуванням суспільства навколо національного лідера» та успішною відсіччю загарбникам.

У ролі лідера у цих тезах про середньовічну Русь мається на увазі новгородський князь середини ХІІІ століття Алєксандр Нєвський. Одна з глав методички називається «Сила в правді!». Саме ці слова приписують Нєвському.

«За російськими воїнами була правда – вони захищали свій будинок, і тому перемога не могла не бути нашою», – пишуть автори методички. Хто є його проекцією в сучасній Росії журналісти не уточнюють, однак з контексту можна припустити, що йдеться про російського президента та воєнного злочинця Владіміра Путіна.

В іншому документі йдеться про те, що основою зміцнення та єдності російської держави на сотні років уперед стало хрещення Русі.

«Православна віра вчить співчуття, любові до ближнього, терпимості до інших. Ці цінності стали основою російської цивілізації і дозволили Росії об’єднати сотні народів», – йдеться у преамбулі у тексті.

Однією із цілей війни проти України в документі проголошується «боротьба з безбожниками», якими у Кремлі пропонують називати українських військових. Пропагандистам запропоновано розповідати, що ті «приносять жертви та чинять ритуальні вбивства».

За словами двох анонімних джерел видання, близьких до адміністрації президента держави-терориста Росії, зараз у Кремлі намагаються знайти моделі, які могли б пояснити росіянам причини і цілі масштабного вторгнення в Україну. Аргументи пропаганди повинні підвести аудиторію до тези про те, що російське вторгнення стало «запобіжним ударом». Цю тезу вже використали і провладні ЗМІ, і сам Путін.

У пунктах про «спецоперацію», а саме так у Росії називають широкомасштабну війну проти України, про захист дому нічого не говориться, але згадується, що російські солдати теж «впевнені у своїй правоті, тому що вони продовжують справу своїх дідів і прадідів – добивають нацизм».