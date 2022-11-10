Повідомляється, що окупанти підірвали об’єкт обленерго, котельню, а також телецентр, який розташований біля телевежі

Росіяни перед відступом нищать інфраструктуру в Херсоні. У четвер, 10 листопада, ввечері місцеві ЗМІ та Telegram-канали повідомили про те, що у Херсоні біля телецентру пролунали вибухи. Повідомляється, що окупанти підірвали об'єкт обленерго, котельню, а також телецентр, який розташований біля телевежі.

«У Херсоні окупанти підірвали котельні та об'єкт обленерго. Також телецентр, який знаходиться біля телевежі. Сама телевежа ціла. Зараз зв'язок є лише біля Антонівського мосту», - повідомили у Telegram-каналі Новини Харків.

Також про це повідомили місцеві видання «Мост» та ІМІ з посиланням на місцевих жителів.

Також росіяни підірвали частину вишок мобільного зв'язку та знеструмили місто.

Зазначається, що підірваний міст між Новокиївкою та Богородецьким.

Голова Херсонської військової адміністрації Ярослав Янушевич опублікував у своєму Telegram-каналі фото зруйнованого мосту на фоні українського прапора.

«Це фото зроблене українським військовим на Херсонщині. Розвідник каже, що мости тимчасові – їх будують і руйнують, а прапор вічний. І він на 100% правий. Слідом за ЗСУ прийде українська влада. Відбудуємо та відновимо все, що зруйнували вороги», – зазначив Янушевич.

Наразі інформацію офіційно не підтвердили.

Нагадаємо, напередодні російське командування заявило про виведення військ із Херсона. В Офісі президента повідомили, що окупанти мінують квартири і каналізацію у Херсоні.