Окупанти підірвали телецентр та об’єкт обленерго у Херсоні, – ЗМІ
Наразі цієї інформації офіційно не підтвердили
Росіяни перед відступом нищать інфраструктуру в Херсоні. У четвер, 10 листопада, ввечері місцеві ЗМІ та Telegram-канали повідомили про те, що у Херсоні біля телецентру пролунали вибухи. Повідомляється, що окупанти підірвали об'єкт обленерго, котельню, а також телецентр, який розташований біля телевежі.
«У Херсоні окупанти підірвали котельні та об'єкт обленерго. Також телецентр, який знаходиться біля телевежі. Сама телевежа ціла. Зараз зв'язок є лише біля Антонівського мосту», - повідомили у Telegram-каналі Новини Харків.
Також про це повідомили місцеві видання «Мост» та ІМІ з посиланням на місцевих жителів.
Також росіяни підірвали частину вишок мобільного зв'язку та знеструмили місто.
Зазначається, що підірваний міст між Новокиївкою та Богородецьким.
Голова Херсонської військової адміністрації Ярослав Янушевич опублікував у своєму Telegram-каналі фото зруйнованого мосту на фоні українського прапора.
«Це фото зроблене українським військовим на Херсонщині. Розвідник каже, що мости тимчасові – їх будують і руйнують, а прапор вічний. І він на 100% правий. Слідом за ЗСУ прийде українська влада. Відбудуємо та відновимо все, що зруйнували вороги», – зазначив Янушевич.
Наразі інформацію офіційно не підтвердили.
Нагадаємо, напередодні російське командування заявило про виведення військ із Херсона. В Офісі президента повідомили, що окупанти мінують квартири і каналізацію у Херсоні.