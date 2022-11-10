Росіяни мінують квартири і каналізацію у Херсоні, – Михайло Подоляк
Артилерія РФ на лівому березі Дніпра може перетворити місто на руїни
Російські військові мінують у Херсоні все, що можуть, у тому числі і квартири мирних мешканців та каналізації. Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
«РФ хоче зробити Херсон «містом смерті». Російські військові мінують усе що можуть: квартири, каналізацію. Артилерія на лівому березі планує перетворити місто на руїни. Такий вигляд має «русский мир»: прийшли, пограбували, відсвяткували, убили «свідків», залишили руїни, пішли», – зазначив він.
Як інформував ZAXID.NET, напередодні, 9 листопада, командувач російських окупаційних військ в Україні Сєргей Суровікін заявив, що військових РФ перекидає на лівий берег Дніпра з Херсона.
В Офісі президента України заявили, що у Херсоні зберігається значне угруповання російських військових та ознак відступу без бою не видно.
Водночас у Генеральному штабі ЗСУ не спростовують і не підтверджують виведення російських окупаційних військ із Херсону