Російські військові під час відступу мінують усе що можуть

Російські військові мінують у Херсоні все, що можуть, у тому числі і квартири мирних мешканців та каналізації. Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

«РФ хоче зробити Херсон «містом смерті». Російські військові мінують усе що можуть: квартири, каналізацію. Артилерія на лівому березі планує перетворити місто на руїни. Такий вигляд має «русский мир»: прийшли, пограбували, відсвяткували, убили «свідків», залишили руїни, пішли», – зазначив він.

Як інформував ZAXID.NET, напередодні, 9 листопада, командувач російських окупаційних військ в Україні Сєргей Суровікін заявив, що військових РФ перекидає на лівий берег Дніпра з Херсона.

В Офісі президента України заявили, що у Херсоні зберігається значне угруповання російських військових та ознак відступу без бою не видно.

Водночас у Генеральному штабі ЗСУ не спростовують і не підтверджують виведення російських окупаційних військ із Херсону